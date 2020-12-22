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На Донбасі окупанти поранили двох військових

Наталя Дуляба

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Протягом понеділка, 21 грудня, окупанти шість разів порушували режим «тиші» на Донбасі і поранили двох українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Упродовж 21 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Золотого-4 збройні окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету біля Водяного.

На численні та прицільні обстріли російських окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби 22 грудня на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було. По всій лінії розмежування тихо.

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