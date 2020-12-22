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28 рятувальників гасили пожежу у будівлі видавництва «Вільна Україна»

Вероніка Рой

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У вівторок, 22 грудня, у Львові на вул. Володимира Великого, 2 у будівлі видавництва «Вільна Україна». Під гасіння пожежі рятувальники вивели двох працівниць одного з офісу, які не могли вибратися з приміщення через сильний дим. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла на другому поверсі в одному з приміщень будівлі видавництва «Вільна Україна» о 11 год. Рятувальники вивели з верхніх поверхів на вулицю 15 осіб.

Також на 6 поверсі в одному з офісів рятувальники виявили двох працівниць віком 31 та 23 роки.  Жінки не змогли покинути приміщення, бо сходова клітка швидко наповнилась токсичними продуктами згорання. Одну з працівниць надзвичайники вивели на свіже повітря за допомогою рятувального пристрою. Іншу – спустили за допомогою колінчастого автопідіймача. Після огляду лікарів жінки від подальшої медичної допомоги відмовилися.

О 11:23 вогнеборці локалізували пожежу у будівлі та о 11:30 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено побутові речі, телевізор «Електрон», пошкоджено два вікна.

До ліквідації пожежі залучили 28 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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Фото та відео: ДСНС

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