У Львові знайшли зниклу майже два тижні тому 14-річну дівчинку

У Львові поліція розшукала 14-річну мешканку Городоцького району. Дівчинка зникла ще 10 грудня, проте батьки звернулись до поліції лише через 10 днів. Школярка є здорова та неушкоджена, виявилось, що вона була у своїх знайомих. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 20 грудня, близько 12:30 год. у Городоцьке відділення поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що 10 грудня, близько 8:00 год. його 14-річна донька вийшла з дому до школи та не повернулась.

Спочатку батьки намагалися знайти дівчинку власними силами, але коли зрозуміли, що не вдається, звернулися по допомогу до поліції.

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Протягом кількох годин школярку розшукали у Львові та повернули її родичам. Вона здорова та неушкоджена, протиправних дій щодо неї вчинено не було. Встановлено, що дівчинка перебувала у своїх знайомих.

За те, що батьки протягом 10 днів не повідомляли правоохоронцям про зникнення своєї доньки, на них склали адміністративний протокол за ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також поліцейські провели з сім’єю профілактичну бесіду.

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