У «Краківці» затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

20 грудня у пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівського загону виявили росіянина, який перебував у міжнародному розшуку за продаж наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у ДПСУ-Західний кордон.

Так, під час прикордонного контролю спрацювала баз даних Інтерполу стосовно громадянина РФ. З’ясувалося, що 35-річний чоловік розшукувався за зберігання та продаж наркотичних речовин.

За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Розшукуваного іноземця передали співробітникам Нацполіції.

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Фото: ДПСУ