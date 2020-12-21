У яких районах Львівщини найвищий рівень смертності?

Станом на 1 листопада чисельність населення Львівщини становила 2,512 млн людей. За 10 місяців 2020 року населення області скоротилося на 10 582 особи. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

В управлінні статистики зазначають, що кількість померлих в області порівняно з січнем-жовтнем 2019 року збільшилась на 1433 особи, тобто на 5,2%, і становила 28975 осіб. На 100 випадків смертей припало 62 живонароджені дитини.

Найвищий рівень смертності був у Жидачівському (195 померлих на 10 тис. населення) та Перемишлянському (187 померлих на 10 тис. населення) районах. Натомість найнижчий – у Новому Роздолі (96 померлих на 10 тис. населення). За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини захворюваності та смерті.

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Також у січні-жовтні 2020 року на Львівщині народилось 17 903 немовляти, що на 765 дітей (на 4,1%) менше ніж за аналогічний період 2019 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському (109 осіб на 10 тис. населення) та Сколівському (107 осіб на 10 тис. населення) районах, найнижчий – у Моршині (54 особи на 10 тис. населення) та Новому Роздолі (47 осіб на 10 тис. населення).

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