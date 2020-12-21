ОСТАННІ НОВИНИ

У Бориславі в підприємства намагаються відсудити землю вартістю 16 млн

Ольга Денисяка

|

Прокуратура через суд вимагає у підприємства-боржника повернути громаді Борислава земельну ділянку та борг за несплачену оренду. Земельна ділянка коштує 16,7 млн грн, а борг становить 340 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

 

У повідомленні  йдеться, що підприємство взяло в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування сонячної електростанції на території Бориславської міської ради. Проте впродовж 2019 та 2020 років фірма систематично не сплачувала оренду. Заборгованість становить 340 тисяч гривень. Орендар відмовився сплачувати її добровільно, відтак прокуратура подала до суду.

Зазначимо, що земельна ділянка має площу 14 га та коштує 16,7 млн грн.

Реклама партнерів

 

«Дрогобицька місцева прокуратура скерувала до Господарського суду позовну заяву про стягнення заборгованості за користування земельною ділянкою, розірвання договору оренди та повернення у власність територіальної громади м.Борислава земельної ділянки», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...