У Бориславі в підприємства намагаються відсудити землю вартістю 16 млн

Прокуратура через суд вимагає у підприємства-боржника повернути громаді Борислава земельну ділянку та борг за несплачену оренду. Земельна ділянка коштує 16,7 млн грн, а борг становить 340 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що підприємство взяло в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування сонячної електростанції на території Бориславської міської ради. Проте впродовж 2019 та 2020 років фірма систематично не сплачувала оренду. Заборгованість становить 340 тисяч гривень. Орендар відмовився сплачувати її добровільно, відтак прокуратура подала до суду.

Зазначимо, що земельна ділянка має площу 14 га та коштує 16,7 млн грн.

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«Дрогобицька місцева прокуратура скерувала до Господарського суду позовну заяву про стягнення заборгованості за користування земельною ділянкою, розірвання договору оренди та повернення у власність територіальної громади м.Борислава земельної ділянки», – йдеться у повідомленні.

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