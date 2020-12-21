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Поліція розшукала горе-водія, який збив 16-річного пішохода у Львові та втік

Вероніка Рой

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Поліцейські розшукали водія автомобіля «Форд», який у Львові на вулиці Княгині Ольги збив 16-річного пішохода та втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівські області.

 

ДТП трапилася ще 17 грудня близько 21.15 на вулиці Княгині Ольги у Львові. Зокрема водій автомобіля «Форд» збив 16-річного хлопця та втік з місця події. Неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Невдовзі патрульні поліцейські виявили автомобіль «Форд» з характерними пошкодженнями неподалік місця ДТП, на вулиці Володимира Великого у Львові. Також правоохоронці встановили особу водія, причетного до вчинення ДТП, – 40-річного мешканця міста Львова.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.  Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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