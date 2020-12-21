Якої погоди чекати на Львівщині 22 грудня?

У вівторок, 22 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з туманом та ожеледицею. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +6°C. Вітер південний, 7-12 м/с.

Хмарно, у другій половині дня подекуди дощитиме. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м, на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

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Мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки і переходити дорогу лише у спеціально встановлених місцях. Натомість водіїв просять бути максимально обережними за кермом: дотримуватись швидкісного режиму й не гальмувати різко.

Додамо, що 22 грудня віряни відзначають день зачаття матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називали Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно.

Якщо на Ганну Зимову сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо надворі похмуро і на деревах іній – на похмуре і тепле новоріччя. За цим днем визначали погоду на півроку вперед: сніг – на дощ, заметіль – на вітер із дощем, мороз – на ясну погоду, відлига – на теплий дощ.

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