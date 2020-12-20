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За 10 років кількість вірян серед молоді знизилася, – Епіфаній

Вероніка Рой

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За останні 10 років кількість вірян серед молодих людей знизилася, повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

 

«Час загального навернення після радянського атеїзму вже пройшов. Тобто кожному священнику і архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало віруючих. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Бо з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися», – сказав очільник Православної церкви України.

Він додав, що церква намагається «запропонувати таку модель, яка не обтяжувала би настільки людину, щоб людина виконувала хоча би мінімум» в духовній практиці.

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«Коли ми будемо вимагати максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все задля того, щоб вони себе почували духовно комфортно у громаді, в церкві. І тоді, звичайно, вони будуть приходити і будуть дієвими членами церкви», – вважає Епіфаній.

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