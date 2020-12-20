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У Сокалі під час пожежі у будинку постраждав чоловік

Вероніка Рой

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У суботу, 19 грудня, у Сокалі сталася пожежа у будинку, під час якої продуктами горіння отруївся 46-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Пожежа трапилася о 15:23 в цегляному житловому будинку в місті Сокаль на вул. Шептицького. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий дим.

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Увійшовши в будинок, рятувальники виявили чоловіка, якого винеслина свіже повітря та передали медикам. Потерпілим виявився 46-річний орендар будинку, якого з діагнозом «отруєння продуктами горіння» в стані середньої важкості госпіталізовано в Червоноградську центральну міську лікарню.

О 15:38 вогнеборці локалізували пожежу та о 15:45 повністю ліквідували Внаслідок пожежі вогонь пошкодив речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі залучалось чотири рятувальники та 1 одиниця спецтехніки.

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Фото: ДСНС

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