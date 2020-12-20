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Папа Франциск перед Різдвом закликає допомогти нужденним

Вероніка Рой

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Під час недільної проповіді 20 грудня Папа Римський Франциск нарікає, що за підготовкою до святкування Різдва люди забувають про сенс цього величного свята, і закликав допомогти у цей період нужденним. Про це пише Укрінформ із посиланням на Радіо Ватикану.

 

«Замість того, щоб скаржитися в ці важкі часи на те, що нам заважає зробити пандемія, зробімо щось для того, хто має ще менше: не енний подарунок собі та друзям, а для нужденного, про якого ніхто не думає», – закликав глава Святого престолу.

За його словами, потрібно приготувати серце до Різдва, молитися, а не ганятися за покупками, забувши про Ісуса, бо «споживацтво викрало в нас Різдво».

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Папа також звернув увагу на те, що пандемія коронавірусу спричинила особливі труднощі для працівників морської галузі, приблизно 400 тисяч яких в усьому світі заблоковані на суднах і не можуть повернутися додому. Він закликав уряди «зробити все можливе для того, щоби вони могли повернутися до своїх рідних».

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