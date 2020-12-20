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Новорічно-різдвяні свята: скільки українці відпочиватимуть у січні

Вероніка Рой

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У січні 2021 року для українців буде 12 днів відпочинку, десять вихідних і два святкових дні. Про це пише Слово і діло.

 

Як відомо, Новий рік 1 січня – це п’ятниця. Вона офіційно є неробочим днем. Таким чином українці матимуть три вихідних дні – 1, 2 і 3 січня.

Потім найкоротший робочий тиждень з 4 по 6 січня. Крім того, у Святвечір в середу, 6 січня, робочий день буде скорочений на годину. І різдвяні вихідні будуть чотири дні – з 7 по 10 січня.

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Робочий день п’ятниці, 8 січня, переноситься на суботу 16 січня.

Як відомо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун через коронавірусну інфекцію. Всі деталі – за цим посиланням.

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