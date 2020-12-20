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На колії неподалік станції Підзамче виявили травмованого чоловіка

Вероніка Рой

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У суботу ввечері, 19 грудня, на колії на перегоні «Львів -Підзамче» виявили травмованого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Травмованого чоловіка без свідомості виявили близько 23:50 год. на парній колії на перегоні «Львів -Підзамче». Постраждалого госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

Обставини події та особа потерпілого встановлюється.

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