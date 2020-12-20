Як правильно харчуватись під час епідсезону грипу та ГРВІ: поради головного санлікаря країни

Для збільшення опірності організму до розвитку хвороб, потрібно дотримуватись принципів здорового харчування та намагатися формувати свою здорову тарілку. Про те, як правильно харчуватись під час епідсезону грипу та ГРВІ, розповів у Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, основний принцип харчування під час активності грипу та інших вірусів, базується на збалансованому харчуванні:

споживання трьох порцій овочів і зелені, двох порцій фруктів та ягід щодня, різнокольорових, свіжих, а також заморожених чи консервованих без додавання солі та цукру;

вживання достатньої кількості білків у складі злакових чи бобових продуктів, горіхів та насіння, яєць, нежирного м’яса або риби;

забезпечення організму достатньою кількістю рідини, переважно за рахунок чистої питної води. Адже повноцінна гідратація є запорукою нормального кровообігу, терморегуляції, ефективного виведення непотрібних речовин.

Віктор Ляшко радить споживати адекватної кількості калорій, обмеження солі, цукру:

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виділяйте більше вільного часу для фізичної активності. Кількість спожитих калорій має відповідати витратам енергії;

добова кількість солі не повинна перевищувати 5 грамів. Надмірне споживання солі зумовлює підвищення кров’яного тиску і ризику виникнення небезпечних ускладнень – інфарктів та інсультів;

доцільно обмежити добову кількість цукру до 25 г. Слід пам’ятати, що цукор міститься у солодких напоях, тістечках, випічці та інших продуктах. Регулярне вживання надмірної кількості цукру сприяє появі зайвої ваги, виникненню серцево-судинних захворювань, а також діабету.

Головний санітарний лікар зазначає, що існують дослідження, які доводять, що деякі харчові речовини здатні підвищити опір імунної системи до проникнення вірусів. Відтак закликає прагнути регулярно включати у власну дієту натуральні продукти, які є джерелом таких речовин:

Вітамін А – яловича печінка, печінка тріски, морква, бобові, шпинат, броколі.

Вітамін С – міститься у складі овочів фруктів та ягід (болгарський перець, броколі, томати, цитрусові, ківі, полуниці).

Вітамін D – утворюється у шкірі людини під дією ультрафіолетових променів. Є також у морській рибі та морепродуктах, жовтках яєць.

Вітамін Е – надходить при споживанні насіння соняшника, горіхів, авокадо, шпинату, гарбузу, оливкової олії, форелі, креветок.

Цинк – міститься у значній кількості у злакових, бобових, яловичині, яйцях, сирі, морепродуктах, горіхах та насінні.

Селен – різноманітні злакові, яйця, домашній сир, насіння соняшника, часник, біле м’ясо птиці, морська риба та морепродукти.

Нагадаємо, детальну інструкцію для укріплення нашого здоров’я у період епідсезону грипу та коронавірусу читайте у матеріалі Львівського порталу «Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення»

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