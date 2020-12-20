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Як правильно харчуватись під час епідсезону грипу та ГРВІ: поради головного санлікаря країни

Вероніка Рой

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Для збільшення опірності організму до розвитку хвороб, потрібно дотримуватись принципів здорового харчування та намагатися формувати свою здорову тарілку. Про те, як правильно харчуватись під час епідсезону грипу та ГРВІ, розповів у Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

 

За його словами, основний принцип харчування під час активності грипу та інших вірусів, базується на збалансованому харчуванні:

  • споживання трьох порцій овочів і зелені, двох порцій фруктів та ягід щодня, різнокольорових, свіжих, а також заморожених чи консервованих без додавання солі та цукру;
  • вживання достатньої кількості білків у складі злакових чи бобових продуктів, горіхів та насіння, яєць, нежирного м’яса або риби;
  • забезпечення організму достатньою кількістю рідини, переважно за рахунок чистої питної води. Адже повноцінна гідратація є запорукою нормального кровообігу, терморегуляції, ефективного виведення непотрібних речовин.

Віктор Ляшко радить споживати адекватної кількості калорій, обмеження солі, цукру:

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  • виділяйте більше вільного часу для фізичної активності. Кількість спожитих калорій має відповідати витратам енергії;
  • добова кількість солі не повинна перевищувати 5 грамів. Надмірне споживання солі зумовлює підвищення кров’яного тиску і ризику виникнення небезпечних ускладнень – інфарктів та інсультів;
  • доцільно обмежити добову кількість цукру до 25 г. Слід пам’ятати, що цукор міститься у солодких напоях, тістечках, випічці та інших продуктах. Регулярне вживання надмірної кількості цукру сприяє появі зайвої ваги, виникненню серцево-судинних захворювань, а також діабету.

Головний санітарний лікар зазначає, що існують дослідження, які доводять, що деякі харчові речовини здатні підвищити опір імунної системи до проникнення вірусів. Відтак закликає прагнути регулярно включати у власну дієту натуральні продукти, які є джерелом таких речовин:

  • Вітамін А – яловича печінка, печінка тріски, морква, бобові, шпинат, броколі.
  • Вітамін С – міститься у складі овочів фруктів та ягід (болгарський перець, броколі, томати, цитрусові, ківі, полуниці).
  • Вітамін D – утворюється у шкірі людини під дією ультрафіолетових променів. Є також у морській рибі та морепродуктах, жовтках яєць.
  • Вітамін Е – надходить при споживанні насіння соняшника, горіхів, авокадо, шпинату, гарбузу, оливкової олії, форелі, креветок.
  • Цинк – міститься у значній кількості у злакових, бобових, яловичині, яйцях, сирі, морепродуктах, горіхах та насінні.
  • Селен – різноманітні злакові, яйця, домашній сир, насіння соняшника, часник, біле м’ясо птиці, морська риба та морепродукти.

Нагадаємо, детальну інструкцію для укріплення нашого здоров’я у період епідсезону грипу та коронавірусу читайте у матеріалі Львівського порталу «Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення»

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