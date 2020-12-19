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В ДТП на Золочівщині загинув водій Skoda Octavia

Вероніка Рой

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У суботу вночі, 19 грудня, на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська зіткнулися дві автівки: Skoda Octavia та Mercedes-Benz Sprinter. У результаті ДТП загинув один з водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

ДТП сталася близько 01:07 год. на автодорозі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, між селами Червоне та Велика Вільшаниця Золочівського району. 43-річний мешканець села Велика Вільшаниця на автомобілі Skoda Octavia зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter причепом, за кермом якого був 38-річний мешканець Хмельницького.

У результаті ДТП водій автомобіля Skoda Octavia загинув на місці події. Обставини події встановлюються.

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