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У Зимній Воді через отруєння чадним газом двоє людей опинилися у лікарні

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 18 грудня, у селі Зимна Вода чадним газом отруїлися двоє людей, який госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Близько 23:30 год. в приватному будинку по вул. Кобилянської в селі Зимна Вода отруїлись чадним газом двоє людей віком 37 та 8 років. Постраждалих в стані легкої ступені важкості доставлено до Львівської обласної клінічної лікарні.

Будинок обладнано ПГ-4 та газовим котлом. До з’ясування обставин події аварійною бригадою АТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що з початку року жертвами чадного газу у Львові стали вже більше ста людей, серед них 38 дітей. Також чотири людини померли.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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