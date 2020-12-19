Пасажирку «вирізали» з авто: на Золочівщині Daewoo Lanos злетів в кювет та перекинувся

У суботу вночі, 19 грудня, у Золочівському районі автомобіль Daewoo Lanos з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП постраждала пасажирка, яку рятувальникам довелося «вирізати» з авто за допомогою гідравлічного інструменту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

ДТП сталася о 03:37 год. в селі Ясенівці Золочівського району. Водій на Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Під час аварії в авто знаходилося двоє людей: 22-річний керманич авто та 16-річна пасажирка.

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В результаті аварії дівчина опинилася під автомобілем і самостійно не могла вибратись. Відтак рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту та буксирувального тросу деблокували потерпілу та передали медикам.

16-річну дівчину з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовали до Золочівської центральної районної лікарні. До ліквідації події було залучено чотирьох рятувальників та 1 одиниця спецтехніки.

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Фото: ДСНС