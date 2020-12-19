ОСТАННІ НОВИНИ

Пасажирку «вирізали» з авто: на Золочівщині Daewoo Lanos злетів в кювет та перекинувся

Вероніка Рой

|

У суботу вночі, 19 грудня, у Золочівському районі автомобіль Daewoo Lanos з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП постраждала пасажирка, яку рятувальникам довелося «вирізати» з авто за допомогою гідравлічного інструменту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

ДТП сталася о 03:37 год. в селі Ясенівці Золочівського району. Водій на Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Під час аварії в авто знаходилося двоє людей: 22-річний керманич авто та 16-річна пасажирка.

Реклама партнерів

В результаті аварії дівчина опинилася під автомобілем і самостійно не могла вибратись. Відтак рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту та буксирувального тросу деблокували потерпілу та передали медикам.

16-річну дівчину з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовали до Золочівської центральної районної лікарні. До ліквідації події було залучено чотирьох рятувальників та 1 одиниця спецтехніки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...