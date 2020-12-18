Військовослужбовці Академії сухопутних військ у Львові стали помічниками святого Миколая

Військовослужбовці Національної академії сухопутних військ у Львові привітали дітей-сиріт з нагоди Дня свята святого Миколая. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Напередодні свята Миколая військовослужбовці Національної академії сухопутних військ завітали до вихованців «Будинку дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки», а також до Львівського дитячого будинку №1 для дітей-сиріт, яким виш так само опікується вже не перший рік.

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Офіцери та курсанти традиційно прийшли до малечі не з порожніми руками: солодкі подарунки, фрукти та іграшки. Окрім того, колектив придбав необхідні у побуті та для догляду за дітьми засоби гігієни, побутову техніку й хімію, інші засоби на десятки тисяч гривень.

«Ми намагаємось робити все можливе, щоб вихованці, принаймні цих двох сиротинців, відчували підтримку, турботу й любов цілий рік. Водночас, допомагаючи нужденним дітям, курсанти нашого вишу краще розуміють свою місію захисників України, свого народу, лицарів правди та справедливості. Висловлюю особливу вдячність тим, хто постійно поруч із дітками, хто невпинно турбується про них і про їхнє майбутнє – керівництву та персоналу сиротинців. Нехай Святий Миколай постійно опікується вашими родинами та вашими підопічними, приносить очікувані подарунки, втілює у життя мрії та оберігає від негараздів!», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Фото: Академія сухопутних військ