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У Городоцькому районі ремонтують міст за понад 6 млн

Вероніка Рой

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До кінця року планують завершити капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі Городок – Зелений Гай в межах села Мильчиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За словами заступника голови Львівської ОДА Юрія Бучка, вартість капітального ремонту становить понад 6 млн грн. Роботи виконує підрядна організація «РБП ТРАНС-МОСТ».

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«Міст протяжністю понад 12 метрів, він був в аварійному стані і власне створював небезпеку для людей.  На його ремонт ми виділили понад 6 мільйонів гривень. Ремонтні роботи плануємо завершити до кінця року», — наголосив заступник голови Львівської ОДА.

Зазначимо, загалом на Львівщині цьогоріч будують та ремонтують 10 мостових переходів.

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Фото: Юрія Бучка

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