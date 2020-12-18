Польща вводить національний карантин до 17 січня

Польща вводить національний карантин з 28 грудня до 17 січня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

«Польща запровадить національний карантин з 28 грудня до 17 січня, протягом якого всі готелі, гірськолижні схили і торгові центри будуть закриті», – заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

Крім цього, він закликав усіх нести відповідальність за себе і своїх близьких.

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Так, за даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Польщі зафіксовано вже 1 171 854 випадків захворювання на COVID-19, з них 24 345 летальних випадків.

Нагадаємо, Україна на повний локдаун піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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