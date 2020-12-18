ОСТАННІ НОВИНИ

Польща вводить національний карантин до 17 січня

Вероніка Рой

|

Польща вводить національний карантин з 28 грудня до 17 січня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

 

«Польща запровадить національний карантин з 28 грудня до 17 січня, протягом якого всі готелі, гірськолижні схили і торгові центри будуть закриті», – заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

Крім цього, він закликав усіх нести відповідальність за себе і своїх близьких.

Реклама партнерів

Так, за даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Польщі зафіксовано вже 1 171 854 випадків захворювання на COVID-19, з них 24 345 летальних випадків.

Нагадаємо, Україна на повний локдаун піде  після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...