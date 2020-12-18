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Під час автозіткнення на Стрийщині постраждало десятеро людей

Соломія Головіна

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Неподалік села Конюхів Стрийському районі водій мікроавтобуса під обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з легковиком. Внаслідок цього постраждало десятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Аварія сталась 17 грудня близько 22:45 год. на автодорозі «Київ-Чоп».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Фольксваген», 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Гольф», яким керував 47-річний мешканець Закарпаття.

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Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир «Гольфа», мешканець Закарпаття, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Усі учасники ДТП були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їхні діагнози.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція Львівщини

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