На Львівщині викрили канал незаконної міграції

Прикордонники Львівського загону викрили групу осіб, які організували незаконне переправлення вихідців з країн Південно-Східної Азії до країн ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Лише протягом листопада на ділянці Львівського прикордонного загону затримали 5 груп незаконних мігрантів загальною чисельністю 15 осіб.

«Наступним кроком у цій справі стали 4 обшуки, які були проведені за місцями проживання фігурантів кримінального провадження у Тернопільській області та у місті Львові», – йдеться в повідомленні.

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За результатами обшуків виявили п’ять нелегальних мігрантів без документів, зі слів – четверо громадян Іраку та один – Палестини, а також вилучено речові докази: мобільний термінал, ноутбуки, пластикові картки українського та іноземного банків, сім-картка українського та турецького операторів, паспортні документи.

Результати проведення слідчих дій долучено до матеріалів кримінальної справи за ч. 2 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Незаконні мігранти будуть передані представникам УДМСУ у Львівській області.

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Фото: Львівський прикордонний загін