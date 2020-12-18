Львів'ян попереджають про туман та ожеледицю на Миколая

Завтра, 19 грудня, у Львові прогнозують ожеледицю та густий туман, тож мешканців закликають бути обережними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вночі та вранці 19 грудня по місту Львову буде туман видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця. Усіх учасників дорожнього руху закликають бути максимально обережними.

До слова, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через несприятливі погодні умови, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

Реклама партнерів

Як інформує Укргідрометцентр, у Львові 19 грудня вночі очікується -1…1 °C, вдень 3…5 °C. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Вночі та вдень без істотних опадів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.