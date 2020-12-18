ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян попереджають про туман та ожеледицю на Миколая

Соломія Головіна

|

Завтра, 19 грудня, у Львові прогнозують ожеледицю та густий туман, тож мешканців закликають бути обережними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вночі та вранці 19 грудня по місту Львову буде туман видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця. Усіх учасників дорожнього руху закликають бути максимально обережними.

До слова, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через несприятливі погодні умови, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

Реклама партнерів

Як інформує Укргідрометцентр, у Львові 19 грудня вночі очікується -1…1 °C, вдень 3…5 °C. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Вночі та вдень без істотних опадів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...