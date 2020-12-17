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Зі Львова на передову воїнам відправили допомогу та листи від дітей

Соломія Головіна

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Львів’яни зібрали й передали військовим на передову допомогу. Зокрема, це харчі, різні матеріально-технічні засоби, а також мотиваційні листи і малюнки від дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповіли в управлінні внутрішньої політики Львівської міської ради, місто закупило для військових низку матеріально-технічних засобів, яких потребували військові. Це бензопили, бойлери, холодильники, дизельні генератори, акумуляторні батарейки, зарядні пристрої, перфоратор, болгарка, лопата для снігу, відра, різні свердла, цвяхи тощо. Ринок «Шувар» передав харчі й різні смаколики, фрукти.

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Окрім того, школярі Львова писали мотиваційні листи в підтримку військових і, за можливості, приносили продукти харчування, які теж відправили на схід. Допомогу й листи від дітей збирав Центр дитячо-юнацької творчості Залізничного району.

Додамо, що авто з допомогою і листами дітей вже прибуло на схід.

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Фото: ЛМР

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