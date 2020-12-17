У Львові запрацює інтерактивна «Лабораторія дитинства»

У підземеллі львівської Ратуші з 18 грудня працюватиме «Лабораторія дитинства». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Музей Міста (МуМі) обладнав приміщення інтерактивними засобами та мультимедійною технікою, з допомогою яких відвідувачі можуть поділитися спогадами. В такий спосіб кожен може долучитися до створення дебютної виставки музею «Подорож героя: Останній тиждень літа».

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У Лабораторії відвідувачі можуть написати, намалювати чи записати свої спогади на відео, відсканувати дитячі фото та створити мапу маршрутів самостійних подорожей містом. Також працюватиме pop up museum (мобільний музей, до створення якого може долучитися кожен охочий), для якого мешканців закликають принести збережені предмети дитинства. Це можуть бути речі, які діти колекціонували чи використовували під час ігор, «трофеї» і «скарби», здобуті у маленьких подорожах містом. Працівники музею опрацюють та збережуть зібрані матеріали, а кураторська група обере найвідповідніші для експонування під час виставки у Музеї Міста.

«Ми нещодавно відкрили наш простір і готуємо першу виставку, в рамках якої реалізуємо такий незвичний проект як «Лабораторія дитинства». Тут можна не стільки щось дізнатись, як чимось поділитись, адже в цьому полягає головна ідея МуМі. Це партисипативний метод, коли можна прийти люди, принести свої дитячі предмети чи фото, поділитись історіями через відеоформат, малюнок чи написану розповідь. Після завершення дії Лабораторії кураторська група обере предмети та історії, які найбільше будуть пасувати до концепції нашої виставки та стануть її частиною», − розповіла керівниця Музею Міста Тетяна Бей.

Виставку буде присвячено мешканцям та мешканкам, віком 6−12 років, дитинство яких пройшло у місті. Це період дорослішання, коли діти починають виходити за межі простору, за яким пильно стежать батьки, та самостійно пізнають нові двори, райони та вулиці.

«Лабораторія дитинства» є досить нетиповим та певною мірою експериментальним проектом для українських музеїв. Самій виставці «Подорож героя: Останній тиждень літа» передує проект в якому музей в інтерактивний та партисипативний спосіб, запрошує мешканців стати співучасниками та співкураторами простору, наповнювати майбутню експозицію спогадами. Завдяки поєднанню мультимедійних та аналогових інструментів, ми пропонуємо кожному обрати зручний спосіб для того, щоб поділитися з музеєм своїми історіями», − коментує керівниця та співавторка проєкту Тетяна Бей.

Працюватиме «Лабораторія дитинства» з вівторка по неділю з 11:00 до 18:00 у підземеллі Львівської ратуші за адресою площа Ринок, 1. Вхід вільний.

Додамо, що предметами та спогадами можна поділитися, заповнивши гугл-форму або через сторінки Музею Міста у Facebook чи Instagram.

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Фото: ЛМР