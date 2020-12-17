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У Львові розшукують зниклу 15-річну дівчину

Ольга Денисяка

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У Львові поліція оголосила в розшук безвісти зниклу 15-річну Фединську Анастасію Володимирівну, яка 16 грудня вийшла з ліцею і не повернулась додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини

 

Як встановили правоохоронці, 16 грудня близько 13:00 год. під час уроків школярка вийшла з ліцею та пішла у невідомому напрямку. З того часу її місцеперебування не відоме.

Прикмети розшукуваної: 15 років, зріст приблизно 160 см, волосся русяве, середньої статури.

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До усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування школярки, прохання повідомити  на оперативну лінію 102 або у найближчий  відділ поліції.

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