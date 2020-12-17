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У ЛОДА назвали міста та райони, які найбільше заробили на туристах

Вероніка Рой

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За 11 місяців 2020 року надходження громад та районів Львівської області від туристичного збору склали загалом 11 мільйонів 608 тисяч гривень. Найбільші надходження припадають на міста Львів, Трускавець та Борислав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Туристичний збір за бажання призначає окремо кожна територіальна громада, його базою є вартість усього періоду проживання в готелях (мотелях, хостелах), санаторіях чи курортах. Платниками збору є, відповідно, туристи. А кошти з туристичного збору нараховують до бюджетів кожної з громад.

Найбільші надходження від туристичного збору за 11 місяців припадає на Львів – 5 мільйонів 105 тисяч гривень. Решта місць розподілені таким чином:

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  • Трускавець – 2,814 млн грн,
  • Борислав – 886 148 грн,
  • Славське – 381 576 грн,
  • Пустомитівський район – 328 999 грн,
  • Дрогобицький район – 301 543 грн,
  • Сколівський район – 251 094 грн.

Заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський зауважує, що Львів тримає першість, хоча місто влітку у зв’язку з пандемією вирішило звільнити готелі від сплати туристичного збору.

«Важливим є ще й той факт, що майже всі міста і райони з найбільшими надходженнями – представники карпатського, прикарпатського краю. Це важливо, бо в цьому регіоні сконцентровані оздоровниці Східниця, Моршин, Трускавець, Розлуч, гірськолижні курорти, а ще «Тустань», «Сколівські Бескиди», – розповів посадовець.

Також через пандемію COVID-19 загальна сума туристичного збору за 2020 рік буде суттєво меншою, ніж за попередні роки. Так наприклад, у 2019-го було 21,5 млн грн. Натомість цьогоріч ця сума становить 11 млн 608 тис. грн.

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