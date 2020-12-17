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Помер колишній тренер львівських «Карпат»

Вероніка Рой

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У середу, 16 грудня, на 82-му році перестало битися серце відомого наставника футбольного клубу «Карпати» Валентина Ходукіна. Про це йдеться на сайті клубу.

 

Народився Валентин Ходукін 17 серпня 1939 року у Харкові в сім’ї футболіста Михайла Ходукіна. У 8-річному віці Валентин разом із батьками та братом Віктором переїхав до Львова. Свій футбольний шлях Ходукін розпочав у дрогобицькому «Нафтовику». Далі був львівський «Сільмаш», на основі якого якраз створювали «Карпати». Проте у складі нової команди Валентин так і не зіграв і у 1963-му перебрався в тернопільський «Авангард».

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Загалом Ходукін відпрацював 33 роки в Інституті фізкультури.На початку 90-их стартувала його тренерська кар’єра. Спершу він успішно тренував стрийську «Скалу» разом із Михайлом Вільховим, а потім увійшов до комплексно-наукової групи «Карпат», які тоді очолював Мирон Маркевич. Згодом Ходукін ще двічі повертався у «зелено-білий» клуб на початку нового тисячоліття: у 2002-му та 2004-му роках, коли виконував обов’язки головного тренера. Крім того, Валентин Михайлович очолював криворізький «Кривбас» та протягом 12 років працював у Азербайджані.

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Фото: ФК “Карпати”

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