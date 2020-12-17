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На Львівщині викрили конвертцентр з річним оборотом у 20 мільярдів

Ольга Денисяка

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Правоохоронці у Львівській області припинили роботу одного з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 мільярдів гривень. Про це на сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, передає Львівський портал.

 

За її словами, до нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України.

«Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих «скруток» ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень», – повідомила Венедіктова.

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Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.

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Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

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