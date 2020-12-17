На кордоні з Польщею затримали зловмисника, якого розшукували правоохоронці

У пункті пропуску «Шегині» на Львівщині затримали зловмисника, якого розшукували за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Зазначається, що правопорушника затримали близько опівночі учора, 16 грудня. Його виявили у мікроавтобусі, яким він їхав до однієї з країн ЄС як пасажир.

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«Під час заходів прикордонного контролю стосовно нього відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. Тому охоронці кордону відразу затримали 41-річного громадянина України та передали співробітникам поліції», – пояснюють прикордонники.

Як з’ясувалося, мешканця Хмельницького на території України розшукували за підозрою у вчинені ним низки злочинів, передбачених: ч.3 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів); ч.3 ст.308 ККУ (викрадення привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства); ч.1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією); ч.4 ст.28 ККУ (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією).

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Фото: ДПСУ