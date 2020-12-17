Мер Стрия захворів на COVID

Міський голова Стрия Олег Канівець захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Маю офіційне повідомлення. Вчора здав ПЛР-тест на виявлення вірусу COVID-19. Сьогодні отримав результат. Позитивний», – написав посадовець.

Олег Канівець зазначив, що переходить на самоізоляцію і працюватиме в онлайн-режимі.

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Як повідомляв Львівський портал, 7 грудня стало відомо, що на коронавірус захворів голова Львівської ОТГ Андрій Садовий.

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