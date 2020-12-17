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Квартирному злодію зі Львова «світить» до 6 років тюрми

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річного львів’янина, який обкрадав квартири у Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

На лаву підсудних потрапив 38-річний львів’янин, який у Дрогобичі займався квартирними крадіжками.

Як встановили поліцейські, чоловік 4 травня цього року проник у дві квартири, де поцупив електронні ґаджети, золото та інші ювелірні прикраси, а також гроші. У помешкання він проникав тоді, коли господарів не було вдома, зламуючи замки вхідних дверей.

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Загалом зловмисник накрав у домівках дрогобиччан на понад 60 тисяч гривень. При цьому відомо, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду, який і буде обирати покарання для квартирного злодія.

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