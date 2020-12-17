На Миколая сиротам на Львівщині подарують конфісковані на митниці іграшки

На Львівщині для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передадуть майже 5 тисяч іграшок, які конфіскували на митниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Іграшки були конфісковані на Одеській митниці минулого року. Власник відмовився від конфіскованого товару. Відтак президент України запропонував роздати іграшки дітям, які цього потребують.

Вартість 4 тисяч 966 іграшок для Львівщини становить 417 тисяч 805 гривень. У ЛОДА запевняють, що усі іграшки пройшли сертифікацію і є безпечними для дітей.

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Також цього року стартував проект «Дія.Цифрова освіта», який дає можливість навчатись цифровим навичкам в онлайн та оффлайн форматі. У його межах Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Офісом Президента України передало для Львівщини дві сотні телевізорів, аби підтримати будинки сімейного типу, а також прийомні сім’ї.

Також для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із сільської місцевості закупили 600 солодких подарунків.

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Фото: ЛОДА