Виставки та кінопокази: куди піти у Львові на вихідних

У виставкових залах Львівського муніципального мистецького центру чи не щодня відбуваються навколомистецькі події: лекції, дискусії, навчання та зустрічі з митцями, кінопокази. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Розповідаємо, що чекає на відвідувачів цього тижня:

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17 ГРУДНЯ (четвер)

19:00 – Історія мистецтва. Мінойська цивілізація

Лекція з циклу про історію мистецтва для дітей від директорки студії «Каляки-Маляки» Лідії Триноженко. На цьому занятті відвідувачі знайомитимуться із фресками Кносського палацу та разом створюватимуть лабіринт Мінотавра.

18 ГРУДНЯ (п’ятниця)

17:00 – Лекція Ксенії Малих: Дослідження як база мистецької практики. Методи та трансформація

Ксенія Малих – мистецтвознавиця, дослідниця сучасного мистецтва, кураторка, керівниця Дослідницької платформи PinchukArtCentre. Лекція буде побудована на синтезі теоретичного матеріалу (Гел Фостер «Архівний імпульс» та ін.) та розборі прикладів художніх робіт, які базуються на дослідженні.

19:00 – Артист-ток. Нікіта Кадан «Будувати руїни»

Український художник розповідатиме про декілька проектів, присвячених політичному виміру історії мистецтва. Зокрема, «Одержимий може свідчити у суді» (Національний Музей Історії України, Київ, 2015 – Музей сучасного мистецтва M HKA, Антверпен, 2018), «Проект руїн» (музей MUMOK, Відень, 2019), «Скалічений міф», (Фестиваль Бруно Шульца, Дрогобич, 2020).

19 ГРУДНЯ (субота)

16:00 – Презентація «Кураторського посібника»

Фонд ІЗОЛЯЦІЯ за підтримки Українського культурного фонду випустив друком книжку про практики репрезентації сучасного мистецтва в Україні. Кураторський посібник — це збірка розповідей про роботу з виставковими проєктами.

17:00 – Презентація та обговорення книги «Чому в Українському мистецтві є великі художниці»

Книжку видала Дослідницька платформа PinchukArtCentre з нагоди виставки «Свій простір» (кураторок Тетяни Кочубінської та Тетяни Жмурко). Це одна з перших спроб розповісти історію українського мистецтва через гендерну оптику, починаючи від кінця ХІХ до мистецьких дослідів XXI століття. До книги увійшли тексти про Катерину Білокур, Тетяну Яблонську, Ксенію Гнилицьку, Олександру Екстер, Анну Звягінцеву, Тетяну Іляхову, Жанну Кадирову, Марту Кузьму, Ладу Наконечну, Марію Примаченко, Аліну Клейтман та інших.

18:00 – Кураторська екскурсія виставкою «Чому у Львові будуть художниці»

Впродовж часу експонування виставки куратори Павло Ковач та Олег Сусленко регулярно проводять екскурсії галерейними залами.

Виставка присвячена сучасному мистецтву, яке творять жінки, експонується у Центрі із 23 листопада до 22 січня.

Експозиція представляє мистецтво чотирнадцяти художниць, які утворють сім діалогів: Жанна Кадирова – Аліна Соколова; Віка Довгадзе – АнтіГонна; Влада Ралко – Аліна Kлейтман; Кinder Album – Катя Лібкінд; Анастасія Руднєва – Ксенія Гнилицька; Katarzyna Kozyra – Катерина Єрмолаєва; Анна Сидоренко – Анна Звягінцева.

20 ГРУДНЯ (неділя)

17:00 – Артист-ток та анімація Сергія Савченка

Сергій Савченко народився та працює у Львові, має персональну галерею в Гданську. Реалізується у живописі, також в друкованій графіці, відео, анімації, театральній сценографії, вуличних об’єктах. Організатор та куратор резидентських проектів, воркшопів. Центр запрошує на недільний перегляд анімаційних роликів від Сергія та розмову з художником.

19:00 – Буто-перформанс Джулі Бектон Гілам (США)

Джулі Бектон Гілам – танцівниця і вчителька авангардного танцю буто з Ешвіля, США. Вона вже читала лекцію про аспекти буто в Центрі, а тепер вирішила подарувати відвідувачам свій перформанс-співдію із цим простором.

21 ГРУДНЯ (понеділок)

19:00 – Презентація: Муніципальний мистецький Центр на плакатах студентів кафедри графічного дизайну ЛНАМ

Про результати освітнього проекту співпраці Львівського муніципального мистецького центру та освітніх закладів розповість доцент, доктор мистецтвознавства Василь Косів.

Через карантин кількість відвідувачів обмежена, тому для участі у події потрібно попередньо зареєструватись. Для огляду виставок, які відбуваються у Центрі – вхід вільний.

Нагадаємо, Львівський мистецький муніципальний центр відкрився 19 жовтня на вулиці Стефаника, 11. Сучасний культурний простір об’єднав галерею із виставковою площею 100 квадратних метрів, лекторій, медіатеку та кав’ярню. Робота над створенням Центру тривала від листопада 2019 року.

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