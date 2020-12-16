Учні 17 сільських шкіл на Львівщині ходять в туалет на вулицю

На Львівщині учні 17 шкіл ходять в туалети на вулицю. Про це зазначається у відповіді департаменту освіти і науки Львівської ОДА на інформаційний запит Львівського порталу.

Так, у 17 закладах загальної середньої освіти не облаштовані внутрішні вбиральні.

Мова йде про 6 навчальних закладів у Турківському районі: с. Кривка, с. Яблунів, с. Головське, с. Хащів, с. Буковинка та с. Дністрик-Дубовий (у двох останніх селах школи є малокомплектними – 17 та 14 учнів відповідно).

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Також вбиральні на вулиці мають 9 шкіл Старосамбірського району: с. Головецько-Золотнівець, а також малокомплектні навчальні заклади у с. Біличі (10 учнів), с. Лаврів (12 учнів), с. Тур’є-Горішнянська (6 учнів), с. Дністрик (14 учнів), с. Лібухова (15 учнів), с. Катина (12 учнів), с. Смеречка (6 учнів), с. Волошиново (9 учнів).

Без внутрішньої вбиральні школярі малокомплектного навчального закладу у с. Береги Бабинської ОТГ, де навчається 18 учнів, а також школа у с. Букова Воютицької ОТГ.

Як зауважують у відповіді на запит, у 2021 році всі школи області мають мати туалети всередині навчального закладу. Водночас малокомплектні школи будуть ліквідовувати.

«Листом обласної державної адміністрації від 11.12.2020 № 1-821/0/20 зобов’язано керівників цих територій забезпечити влаштування теплих внутрішніх вбиралень у 2021 році за кошти місцевих бюджетів, з залученням інших джерел фінансування не заборонених законодавством, що стосується малокомплектних шкіл – надати інформацію про терміни припинення функціонування цих закладів до 31 грудня 2020 року», – наголосили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

Також зазначається, що торік на облаштування теплих внутрішніх туалетів та покращення санітарно-гігієнічних умов у школах з держбюджету місцевим було скеровано 10,2 млн грн освітньої субвенції, з якої використали 9,3 млн грн. Завдяки цьому вдалося облаштувати внутрішні вбиральні у 20 навчальних закладах та виконати ремонт санвузлів у 138 школах.

Цього року проблему вуличних туалетів у школах вирішували не так активно.

«У 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заплановано влаштувати внутрішню вбиральню у ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Яворів Турківського району, на це скеровано 256,2 тис. грн. У трьох ЗЗСО ведеться нове будівництво, а саме: ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Либохора Турківського району, ЗЗСО І-ІІ ст. с. Коростів Сколівського району, ЗЗСО І-ІІ ст. с. Нижня Стинава Стрийського району, у зв’язку з чим капіталовкладення на облаштування внутрішніх вбиралень недоцільні», – інформують у департаменті освіти.

Як відомо, Міністерство охорони здоров’я оновило санітарний регламент у школах, який має запрацювати вже з 1 січня. Зокрема наголошується, що у кожному навчальному закладі має бути оснащений теплий внутрішній санітарний вузол. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, наразі кожна 10-та школа в Україні не має туалету всередині самого закладу.

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