У Моршині водій на мікроавтобусі влетів в озеро

У Моршині рятувальники діставали з місцевого озера мікроавтобус, водій якого не впорався з керуванням. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 15 грудня на вул. Данила Галицького у Моршині. 52-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням і впав у озеро.

На місце події негайно прибули рятувальники, втім водій самостійно вибрався з автівки ще до їхнього прибуття. Чоловік не постраждав.

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З озера машину витягували за допомогою автопідйомника та буксирувального тросу.

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Фото: ДСНС