Окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим «тиші»

Протягом вівторка, 15 грудня, окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Упродовж доби 15 грудня російсько-окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, провокуючи наших воїнів неприцільними обстрілами.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

«Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 16 грудня окупанти на Донбасі один раз відкривали вогонь поблизу Водяного. Провокація противника не становила загрози для українських бійців, у відповідь вони не стріляли. Бойових втрат та поранень немає.

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