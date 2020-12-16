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Окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим «тиші»

Наталя Дуляба

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Протягом вівторка, 15 грудня, окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Упродовж доби 15 грудня російсько-окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, провокуючи наших воїнів неприцільними обстрілами.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

«Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 16 грудня окупанти на Донбасі один раз відкривали вогонь поблизу Водяного. Провокація противника не становила загрози для українських бійців, у відповідь вони не стріляли. Бойових втрат та поранень немає.

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