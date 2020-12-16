Наступного року зарплати вчителів зростуть на 25%, – Шмигаль

Наступного року зарплати вчителів мають зрости на 25%, загалом видатки на освітню галузь збільшено на 26 млрд грн порівняно з 2020 роком. Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Видатки на Міністерство освіти та науки зростуть на 26 млрд грн, тобто на 20% порівняно з цим роком. Зарплати українських вчителів буде підвищено більш ніж на 25%», – сказав Шмигаль.

За його словами, майже 3 млрд грн будуть спрямовані на ремонт і будівництво шкіл, обладнання їх технікою та забезпечення підручниками. Також уряд планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.

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