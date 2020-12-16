На Турківщині завершують реставрацію куполу 350-річного храму

У селі Ісаї Турківського району реставрують старовинний дерев’яний храм, якому понад 350 років. Зокрема до кінця року там планують завершити реставрацію куполу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відновлення церквм, яка є пам’яткою архітектури національного значення, розпочали у 2018 році. Тоді провели перші протиаварійні роботи на пам’ятці.

«У 2019 році з обласного бюджету для продовження робіт виділили майже півтори мільйони гривень. За ці кошти укріпили та замінили несучі конструкції даху та куполів. Два куполи над вівтарем та центральною навою накрили ґонтом, що забезпечило збереження храму від проникнення вологи в середину приміщень», – розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Цього року для продовження робіт скерували ще 700 тисяч гривень.

«Це унікальний храм бойківського стилю, не схожий до інших дерев’яних церков. Церква увінчана маківками, які ми відновлювали відповідно до старих фотографій. У святині є дуже красивий іконостас та розписи ХVIII – ХIХ століть. До кінця року маємо завершити реставрацію стін вівтаря, бабинця та куполів», – зазначив виконроб Андрій Сенчишин.

За його словами, для завершення реставрації необхідно реставрувати ганок, замінити підпори, накрити гонтом піддашшя та провести благоустрій території. Ці роботи проводитимуть наступного року.

Нагадаємо, цього року реставраційні роботи проводять ще на п’ятьох дерев’яних пам’ятках архітектури. Це храми у Глиницях, Морянцях Яворівського району, дзвіниця у Дрогобичі, церкви у Фусові Сокальського району та Зарудцях Жовківського.

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Фото: ЛОДА