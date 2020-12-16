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На об'їзній дорозі Львова п’яний водій врізався у відбійник та розтрощив автівку

Вероніка Рой

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У середу вночі, 16 грудня, у селі Сокільники на об’їзній Львова 44-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, врізався у відбійник та розтрощив свій автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними патрульних, ДТП трапилася близько 3 години ночі.

«44-річний львів’янин порушив пункти: 2.3. б (Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій повинен бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну) ПДР та 12.1 (Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку) ПДР. Відтак потрапив у ДТП – в’їхав у відбійник і розбив свій автомобіль Volvo XC 90», – розповідають патрульні.

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У водія поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погоився пройти перевірку в медичному закладі.Результат – 1,56 проміле.

На чоловіка склали два протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Також патрульні зазначають, що протягом останньої було складено 12 протоколів на нетверезих водіїв. За два останні будні дні — 31 протокол.

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Фото: патрульна поліція

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