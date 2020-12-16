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На Львівщині 12 рятувальників гасили пожежу у житловому будинку

Наталя Дуляба

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12 рятувальників гасили пожежу, що спалахнула в житловому будинку на Городоччині. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Займання виникло у вівторок, 15 грудня, орієнтовно о 14:30 год. у житловому будинку в селі Суховоля Городоцького району.

Коли вогнеборці прибули на місце події, то з будинку вже вибивався густий дим. Працювати їм довелося у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

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Аби загасити пожежу, 12 рятувальникам знадобилось майже дві з половиною години, адже ліквідувати її вдалося о 17:08 год.

У пожежі ніхто не постраждав, проте вогонь знищив частину речей домашнього вжиту, пошкодив дах, вікна та двері.

Наразі причини виникнення займання встановлюються.

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Фото: ДСНС

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