Житель Стрийщини сплатить 32 тисячі гривень за вирубку дубів

Суд зобов’язав жителя Стрийщини сплатити 32 тисячі гривень за порубку дубів у ландшафтному заказнику місцевого значення «Моршинський». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокуратурою виявлено факт порушення інтересів держави. Зокрема сільрада тривалий час не стягувала з правопорушника 32 тис грн за незаконну порубку дерев породи «Дуб» на території об’єкта природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення «Моршинський».

Стрийським міськрайонним судом Львівської області задоволено позов про стягнення з фізичної особи до місцевого бюджету Лисовицької сільської ради шкоди за незаконну порубку деревини.

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