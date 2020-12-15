Протест ФОПів у Києві: між протестувальниками та поліцією виникли сутички

Учасники акції, яку проводять фізичні особи-підприємці (ФОПи) на Майдані Незалежності у Києві 15 грудня, вступили в сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, однак поліція їм перешкоджала. Зрештою, як стало відомо згодом, учасникам акції таки вдалося встановити кілька наметів.

Весь урядовий квартал перекритий поліцією. Правоохоронці застосовували газ проти мітингарів. Зі сцени на Майдані Незалежності учасники акції заявили, що не планують залишати центр столиці.

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За даними Нацполіції, у результаті сутичок близько 40 поліцейських отримали хімічні опіки очей. Водночас, як інформують ЗМІ, в ході протесту постраждали і учасники акції.

Як йдеться у повідомленні руху #SaveФоп, підприємці вийшли до стін парламенту з лозунгом: «Бізнес має працювати! Локдаун – зло!».

Також мітингарі вимагають ухвалити законопроєкти №3993 та №3853-1(2) про спрощення обліку доходів ФОПів. Крім цього закликають, аби усі зміни в законодавстві, які стосуються ФОПів, вносили виключно після обговорення з бізнесом.

Зазначимо, ФОПи впродовж карантину неодноразово виходили на акції протесту. Зокрема, нещодавно представники Всеукраїнського руху підприємців-ФОПів перекривали міжнародні траси на Львівщині.

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Фото: РБК-Україна, Радіо Свобода