Львівська філармонія відсвяткує трьома концертами 250-річчя Бетховена

16 грудня виповнюється 250 років із Дня народження Людвіґа ван Бетховена. З цієї нагоди Львівська національна філармонія імені М. Скорика організовує три концерти, під час яких лунатимуть твори видатного композитора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

В середу, 16 грудня, у День уродин Бетховена, Львівська філармонія запрошує на концерт тріади «BEETHOVEN & TRIO» – трьох відомих українських виконавців: Назарія Пилатюка (скрипка), Артема Полуденного (віолончель) та Романа Лопатинського (фортепіано).

У їхньому виконанні прозвучить камерна музика Бетховена: Соната для віолончелі і фортепіано №4, Романс для скрипки і фортепіано №2 та Фортепіанне тріо №1.

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У четвер, 17 грудня, у концертній програмі «BEETHOVEN & 250» на гостей очікує Септет Мі-бемоль мажор та Третя «Героїчна» симфонія Бетховена.

Завершить відзначення 250-річчя Бетховена концерт «BEETHOVEN & 250 & EMPEROR»,який відбудеться у п’ятницю, 18 грудня. У виконанні піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру філармонії та польського дириґента Вінсента Козловського прозвучить знаменитий «Імператорський» фортепіанний концерт та Героїчна симфонія в оркестровому виконанні.

Початок усіх концертів – о 19:00 год. Квитки можна придбати у касі філармонії (235-89-46).

Зазначимо, Людвіґ ван Бетховен – найчастіше виконуваний композитор класичної музики у світі. Він є одним із найважливіших представників культурного життя Європи. Інтерес до його музики завжди залишався незмінно високим впродовж століть. Ще за життя він отримав неабияке визнання та за мірками своєї епохи був дуже заможною людиною, будучи одним із перших «вільних» митців.

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