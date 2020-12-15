ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія відсвяткує трьома концертами 250-річчя Бетховена

Наталя Дуляба

|

16 грудня виповнюється 250 років із Дня народження Людвіґа ван Бетховена. З цієї нагоди Львівська національна філармонія імені М. Скорика організовує три концерти, під час яких лунатимуть твори видатного композитора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

 

В середу, 16 грудня, у День уродин Бетховена, Львівська філармонія запрошує на концерт тріади «BEETHOVEN & TRIO» – трьох відомих українських виконавців: Назарія Пилатюка (скрипка), Артема Полуденного (віолончель) та Романа Лопатинського (фортепіано).

У їхньому виконанні прозвучить камерна музика Бетховена: Соната для віолончелі і фортепіано №4, Романс для скрипки і фортепіано №2 та Фортепіанне тріо №1.

Реклама партнерів

У четвер, 17 грудня, у концертній програмі «BEETHOVEN & 250» на гостей очікує Септет Мі-бемоль мажор та Третя «Героїчна» симфонія Бетховена.

Завершить відзначення 250-річчя Бетховена концерт «BEETHOVEN & 250 & EMPEROR»,який відбудеться у п’ятницю, 18 грудня. У виконанні піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру філармонії та польського дириґента Вінсента Козловського прозвучить знаменитий «Імператорський» фортепіанний концерт та Героїчна симфонія в оркестровому виконанні.

Початок усіх концертів – о 19:00 год. Квитки можна придбати у касі філармонії (235-89-46).

Зазначимо, Людвіґ ван Бетховен – найчастіше виконуваний композитор класичної музики у світі. Він є одним із найважливіших представників культурного життя Європи. Інтерес до його музики завжди залишався незмінно високим впродовж століть. Ще за життя він отримав неабияке визнання та за мірками своєї епохи був дуже заможною людиною, будучи одним із перших «вільних» митців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...