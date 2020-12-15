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Авіакомпанія airBaltic відновить рейси зі Львова до Риги

Вероніка Рой

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Авіакомпанія airBaltic планує відновити авіарейси зі Львова до Риги. Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

 

Авіакомпанія планує виконувати його з червня 2021 року. Рейси будуть щоп’ятниці та щонеділі:

  • Виліт з Риги – 23 год. 30 хв, приліт до Львова – 01 год 00 хв;
  • Виліт зі Львова – 4 год. 55 хв, приліт до Риги о 5 год. 25 хв.

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