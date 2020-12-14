Під час спроби зроби селфі на потязі струмом вбило 15-річну львів’янку

У Львові на станції Підзамче 15-річну дівчину вбило струмом, коли вона намагалася зробити селфі на даху товарного потяга. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Тіло дівчини на території товарного парку залізничної станції «Підзамче» у Львові виявили близько 1.30. Загиблу на коліях побачив машиніст потяга та викликав карету швидкої допомоги. Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом.

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На місці події працювали поліцейські. Правоохоронці встановили особу загиблої – 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки. За їх словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулась.

Також попередньо встановлено, що ураження струмом дівчина отримала під час того як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться досудове розслідування.

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Фото: поліція