Пасажири Інтерсіті можуть замовити ланч-бокс при купівлі квитка

АТ «Укрзалізниця» ввела можливість замовити у швидкісні поїзди Інтерсіті+ бізнес-ланч. Пасажир на вибір може скуштувати м’ясний або вегетаріанський варіанти ланчу. Замовлення можна зробити під час оформлення проїзного документа онлайн або в касі. Про це повідомив в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, передає пресслужба відомства.

Олександр Перцовський повідомив, що компанія на сьогодні розглядає декілька варіантів організації послуг харчування у поїздах далекого сполучення.

«Перший – те, як відбувається зараз в плацкартних і купейних вагонах – комісійний продаж дуже вузького асортименту: чаю і снеків. Другий – продаж більш широкого асортименту продуктів, які розігріваються в поїзді, – так, як це відбувається зараз в поїздах Інтерсіті. Третій – партнерство з сервісами доставки харчування, чиї кур’єри можуть привозити замовлення на станції, через які проходять поїзда», – розповів Олександр Перцовський.

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За його словами, на сьогодні Укрзалізниця проводить опитування пасажирів, який саме сервіс для них буде зручнішим, і вже в наступному році буде проведено пілотний проект.

«В першому півріччі 2021 року оголосимо конкурси та проведемо кілька пілотних проектів, щоб протестувати різні моделі. Ті з них, які виявляться більш успішними, будемо масштабувати на всю залізницю», – додав в.о. члена правління Укрзалізниці.

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