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Львів’ян закликають допомогти у придбанні необхідного для передчасно народжених діток

Ольга Денисяка

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Волонтери організовують у Львові щорічну акцію «Миколай для крихіток». Небайдужих закликають  стати помічниками святого Миколая і подарувати передчасно народженим пацієнтам Львівської обласної клінічної лікарні усе необхідне для виходжування і швидкого повернення додому. Про це Львівському порталу повідомила організаторка акції Христина Гунчак.

 

Акція відбувається у Львові вже втретє. Цьогоріч у Львівській обласній клінічній лікарні попросили закупити для найменших пацієнтів пеленки.

«Ми поговорили з лікарями відділення і вони озвучили нам потребу в  пеленках. Необхідно закупити 70 теплих бавовняних і 70 тонших. Щоб долучитись можна придбати пеленки самостійно й передати мені або перекинути гроші, і ми їх закупимо», – розповідає Христина Гунчак.

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21 грудня волонтерка відвезе все куплене до центру неонатології Львівської обласної клінічно лікарні. Однак потрапити туди всім благодійникам цього року не вдасться через карантинні обмеження.

«Минулого року долучились приблизно 80 людей. Ми зібрали величезну кількість всього необхідного: шприци, рукавички, вологі серветки. Також всі, хто мали подарунки для малечі, разом їхали до лікарні. Цього ж року потрапити всім не вдасться із міркувань безпеки для маленьких пацієнтів», – пояснює волонтерка.

Долучитись до акції можна до 21 грудня. За детальнішою інформацією звертайтесь за номером телефону +380688441633 – Христина Гунчак.

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