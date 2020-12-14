Концертний цикл «Pro et contra». Львівська філармонія запрошує на грудневі події

У рамках мистецького проєкту «Pro et Contra. Сцена нової музики» у концертному залі Людкевича Львівської філармонії 14 та 21 грудня о 20:00 год. відбудуться два концерти, які також можна буде переглянути онлайн. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

14 грудня на гостей очікує «Місячний П’єро» Арнольда Шеберґа

Місяць, ніч, П’єро (відомий персонаж італійського театру дель арте) – ці образи були невід’ємними в романтичному мистецтві. Та в творчості австрійського композитора Арнольда Шенберга вони отримали кардинально інше втілення, ставши символами страху, холоду та смерті.

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Мелодрама для голосу та інструментального ансамблю «Місячний П’єро» – один із найяскравіших зразків експресіонізму в музиці. Композиція атональна. Складається із 21 поеми, написана для вокаліста та інструментального ансамблю. Кожен з номерів декламується солістом у техніці «шпрехштімме» (нім. – Sprechstimme), яка являє собою проміжну ланку між співом та мовою.

«Місячний П’єро» вперше у повному обсязі прозвучав на сцені Концертного залу Людкевича на цьогорічному фестивалі «КОНТРАСТИ: Метаморфози-2020», де отримав чимало схвальних відгуків. Особливістю виконання 14 грудня стане український переклад цього знаменитого твору, здійснений Максимом Римаром.

«Місячний П’єро» прозвучить у виконанні: Лілії Нікітчук (вокал), Наталії Кожушко-Максимів (флейта & флейта-піколо), Тараса Гамара (кларнет & бас-кларнет), Ірини Кірчанової (фортепіано), Олени Кравець (скрипка), Сергія Гаврилюка (альт), Максима Римара (віолончель). Дириґуватиме Роман Кресленко.

21 грудня Тарас Гамар (кларнет), Ігор Муравйов (скрипка), Тарас Менцинський (віолончель) та Мирослав Драган (фортепіано) презентують ще один твір ХХ століття, який, мабуть, є одним із найяскравіших опусів своєї епохи. Мова йде про «Квартет на кінець часу» французького композитора Олів’є Мессіана.

Композиція написана митцем під час перебування у концтаборі Stalag VIII-A у місті Ґерліц, куди він потрапив у полон у червні 1940 року.

Змогу творити Мессіан отримав завдяки прихильному ставленню одного із наглядачів концтабору, а такий цікавий інструментальний склад обумовлений музикантами, які разом із композитором перебували у таборі: це кларнетист Анрі Акока, скрипаль Жан де Булер, віолончеліст Етьєн Паск’є. Спочатку Мессіан написав для цих музикантів тріо, а згодом додав ще партію фортепіано, яку виконував сам. Таким чином й утворився квартет.

Прем’єра твору відбулась 15 січня 1941 року в стінах табору під відкритим небом та рясним дощем перед аудиторією орієнтовно із 400 військовополонених і вартових. Інструменти, на яких відбулось виконання були в незадовільному стані, а віолончель купили на пожертви членів табору.

Квитки можна придбати у касі філармонії, вартість – 200 грн. Нагадуємо, що у Львівській національній філармонії діють карантинні обмеження: дотримуйтеся маскового режиму та дистанції.

Також відбуватимуться онлайн-трансляції події на YouTube-каналі Львівської національної філармонії, які будуть доступними для перегляду виключно під час події. Посилання на трансляції: «Місячний П’єро» – https://www.youtube.com/watch?v=hoAdSi_cvHM; «Квартет на кінець часу» – https://youtu.be/nHhmK0QqG-0

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Фото: Львівська філармонія