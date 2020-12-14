Якої погоди мешканцям Львівщини чекати 15 грудня?

У вівторок, 15 грудня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду, місцями можливий туман. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вночі та в першій половині дня місцями можливий туман, а на дорогах – ожеледиця.

Температура вночі буде від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 0-5° тепла. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.